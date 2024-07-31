Daha önce Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yaparak elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobiller üretmek üzere bir fabrika kurma kararı alan BYD, tesisin Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa edilmesini planlıyor. 2026 yılının sonuna kadar faaliyete geçmesi hedeflenen fabrikanın 5 bin kişiye doğrudan iş imkanı sağlaması bekleniyor.

BYD Türkiye'nin başına Shu Youxing atandı

BYD, “BYD Turkey Otomotiv” adıyla Türkiye'de faaliyet gösterecek yeni şirketinin müdürü olarak Avrupa araç satışından sorumlu Shu Youxing’i atadı. 1999 yılından beri BYD'de çalışan Shu Youxing, Avrupa'daki araç satışlarının yönetiminde önemli bir deneyime sahip.

Shu Youxing, Türkiye'deki tüm operasyonları yönetecek ve fabrikanın kuruluşundan üretim süreçlerine kadar her aşamadan sorumlu olacak. Bu atama, BYD'nin Türkiye pazarındaki hedeflerini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

BYD, Manisa'da kurduğu şirket aracılığıyla hibrit otomobil üretim sürecine hız kesmeden devam ediyor.