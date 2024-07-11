Çinli elektrikli araç devi BYD, Türkiye'deki iddialı planlarını açıkladı. BYD Amerika CEO'su Stella Li, Türkiye'de 8 ila 12 model üreteceklerini ve fabrikayı 12 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı hedeflediklerini duyurdu.

Türkiye, BYD'nin yeni üretim üssü olacak

Li, Türkiye'nin üretim gücü, nitelikli iş gücü ve stratejik konumu nedeniyle BYD için ideal bir yatırım merkezi olduğunu vurguladı. İstanbul'un Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan benzersiz konumu, Türkiye'yi hem üretim hem de ihracat için cazip kılıyor.

BYD'nin Türkiye'ye getirdiği: En ileri teknoloji ve inovasyon

BYD, Türkiye'ye sadece bir fabrika kurmakla kalmayıp, aynı zamanda elektrikli araç teknolojisindeki en son yenilikleri de getirmeyi hedefliyor. Şirket, Türkiye'yi geleceğin teknolojisinin ve inovasyonunun merkezi haline getirme konusunda kararlı.

Manisa'da 12 farklı model üretilecek

BYD, Manisa'da kuracağı fabrikada 8 ila 12 farklı model üretmeyi planlıyor. Bu, şirketin Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapmasını ve yerel üretimle rekabet gücünü artırmasını sağlayacak.

12 ayda fabrika inşaatı: BYD hız kesmiyor

BYD, fabrikanın inşaatına mümkün olan en kısa sürede başlamayı hedefliyor. Şirket, Çin'deki deneyiminden yola çıkarak fabrikayı 12 ay gibi kısa bir sürede tamamlayabileceğine inanıyor.

5 bin kişiye istihdam ve teknoloji transferi

BYD'nin Türkiye yatırımı, sadece 5 bin kişiye istihdam sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda teknoloji ve inovasyon transferini de beraberinde getirecek. Şirket, Türkiye'yi geleceğin teknolojisinin merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.