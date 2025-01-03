Her iki takım da bu mücadelede kritik 3 puanı hedefliyor. Rizespor, evinde Beşiktaş’ı mağlup ederek moral bulmak isterken, Beşiktaş ise şampiyonluk yarışından kopmamak için galip gelmek zorunda.

Takımların lig performansı

Rizespor, Trendyol Süper Lig 18. haftasında Beşiktaş’ı konuk ediyor. Rizespor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve bir beraberlik alarak 12. sırada yer alıyor ve 20 puana sahip. Beşiktaş ise son 5 maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 galibiyet elde ederek 6. sırada bulunuyor ve 26 puanla mücadele ediyor.

Ç. Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 03 Ocak 2024

03 Ocak 2024 Saat: 20:00

20:00 Yayın: BeIN SPORTS 1

BeIN SPORTS 1 Stadyum: Çaykur Didi Stadyumu

Çaykur Didi Stadyumu Hakem: Ozan Ergün