Her iki takım da bu mücadelede kritik 3 puanı hedefliyor. Rizespor, evinde Beşiktaş’ı mağlup ederek moral bulmak isterken, Beşiktaş ise şampiyonluk yarışından kopmamak için galip gelmek zorunda.
Takımların lig performansı
Rizespor, Trendyol Süper Lig 18. haftasında Beşiktaş’ı konuk ediyor. Rizespor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve bir beraberlik alarak 12. sırada yer alıyor ve 20 puana sahip. Beşiktaş ise son 5 maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 galibiyet elde ederek 6. sırada bulunuyor ve 26 puanla mücadele ediyor.
Ç. Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 03 Ocak 2024
- Saat: 20:00
- Yayın: BeIN SPORTS 1
- Stadyum: Çaykur Didi Stadyumu
- Hakem: Ozan Ergün
Kaynak: HABER MERKEZİ