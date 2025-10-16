HABEREKSPRES- CHP İzmir İl Kongresi öncesi beklenen gelişme yaşandı. CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla il başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Güç, “Ev hapsinde tutulan İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu’na ve özgürlüğü kısıtlanan tüm yol arkadaşlarımıza sözümüz var: Her şey çok güzel olacak!” ifadelerini kullandı.

CHP İzmir’de kongre süreci tamamlanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) il kongresi süreci yarın İzmir’de tamamlanıyor.

Genel Merkez, "Kooperatif Davası" kapsamında tutuklu bulunduğu dönemde mevcut İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nu tek aday olarak belirlemişti. Ancak Aslanoğlu’nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından, Genel Merkez aday tercihinde değişikliğe gitti.

Bu kapsamda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, CHP İzmir İl Başkan adayı olarak belirlendi.

Çağatay Güç adaylığını sosyal medyadan açıkladı

Tüm gün süren il başkanlığı mesaisinin ardından Çağatay Güç, sosyal medya hesabından adaylığını duyurdu.

Güç, açıklamasında partililere ve İzmirlilere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, kurtuluşun ve kuruluşun kenti, Cumhuriyetimizin kalesi İzmir’in onurlu insanları…

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 102 yıllık onurlu yürüyüşünün mirasına sahip çıkmak, bu mirası geleceğe itaşımak için yola çıkıyoruz.r/

Ben Çağatay Güç, partimizin ilkelerini, halkın umudunu ve örgütümüzün inancını temsil etmek için Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı’na adaylığımı açıklıyorum.”

“Her şey çok güzel olacak” mesajı

Açıklamasında, ev hapsinde tutulan İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’na özel bir mesaj da gönderen Güç, şu ifadeleri kullandı:

“Ev hapsinde tutulan, görev süresi boyunca iktidarın tüm baskılarına karşın örgütümüzü bir arada tutan İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu’na ve özgürlüğü kısıtlanan tüm yol arkadaşlarımıza sözümüz var: Her şey çok güzel olacak!”

Güç ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi’nin birlik, dayanışma ve halkın iktidarını kurma hedefini vurguladı.

“Artık bu ülkenin onurlu yurttaşlarının elini taşın altına koymaktan kaçınma şansı yoktur. Çünkü bu ülkenin geleceği, adalete, emeğe ve dayanışmaya inanan bizlerin omuzlarındadır.”

Genel Başkan Özgür Özel’in sözlerine gönderme yaptı

Açıklamasında Genel Başkan Özgür Özel’in sözlerine de yer veren Güç, CHP’nin artık sadece geçmişin değil, geleceğin de partisi olduğunu belirtti:

“Genel Başkanımız Özgür Özel’in sözleriyle; Artık bu parti, sadece geçmişin değil, geleceğin de partisidir. Halkın iktidarını kuracak parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir. İşte bu inançla, biz İzmir’den bu feneri yakıyoruz!”

Son olarak, Güç mesajını “Birlikte güçlüyüz, İzmir’le kazanacağız” sözleriyle tamamladı.