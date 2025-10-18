CHP İzmir’in yeni başkanı Çağatay Güç, kongre sonrası baygınlık geçirmesinin ardından sosyal medya üzerinden ilk mesajını paylaştı. Güç, “Genel Başkanımızın liderliğinde, İzmir’in ışığıyla yola çıkıyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Örgütü’nde kongre süreci sona erdi.

650 il delegesinden 510’u oy kullandı. Geçerli 473 oydan 447’sini alan Çağatay Güç, CHP İzmir’in yeni il başkanı oldu.

Kongrede konuşması sırasında baygınlık geçiren Güç, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Bu nedenle kutlama konuşmasını kongre salonunda yapamadı.

CHP İzmir’in yeni il başkanı Çağatay Güç, sosyal medya hesaplarından şu ifadeleri paylaştı:

Sevgili Cumhuriyet Halk Partili yoldaşlarım;

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı görevine seçilmenin onurunu yaşıyorum.



Bu büyük ailenin güvenine, emeğine ve inancına yürekten teşekkür ederim.

Kongremiz, sadece bir seçim değil; demokrasimize, örgütümüze ve partimizin onurlu yürüyüşüne sahip çıkma iradesinin göstergesiydi.

İzmir, bir kez daha Türkiye’ye umut oldu.

Kısa süreli bir sağlık sorunu yaşadım, şu anda çok iyiyim.

Süreçte başta aileme, partililerime, hekimlerime ve iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, İzmir’in ışığıyla, örgütümüzün emeğiyle, halkımızın gücüyle yola çıkıyor ve başlıyoruz.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay ve tüm yol arkadaşlarımızla birlikte üretmeye, birlikte kazanmaya devam edeceğiz.

Birlikte güçlüyüz, İzmir’le kazanacağız!