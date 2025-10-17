Kanal D’de yayınlanan Eşref Rüya dizisinde senaryo değişikliklerinin ardından set arkasında gerginlik yaşandığı iddia edildi. Başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy’un, Eşref Tek karakterinin hikâye gidişatından memnun olmaması nedeniyle diziden ayrıldığı öne sürülüyor.

Senaryo değişiklikleri tartışma yarattı

Dizinin yapım sürecinde, Eşref Tek karakterinin hikâyede izlediği yönün değiştirilmesi, oyuncu ile yapım ekibi arasında anlaşmazlık doğurdu. İddialara göre, Çağatay Ulusoy bu değişikliklere tepki gösterdi ve tartışmalar set ortamında tansiyonu artırdı.

Ayrılık iddiaları

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Çağatay Ulusoy’un diziden dört bölüm sonra ayrılabileceği konuşuluyor. Yapım ekibiyle yaşanan fikir ayrılığı, senaryonun yeniden şekillendirilmesi sürecini tetikledi. Ancak bu iddialar henüz resmi olarak doğrulanmış değil.

Eşref Tek karakterinin geleceği

Bazı kaynaklar, Eşref Tek karakterinin ilerleyen bölümlerde senaryo gereği öleceğini ve bunun da oyuncunun ayrılığıyla bağlantılı olduğunu öne sürüyor. Senaryodaki bu değişiklik, dizide önemli bir kırılma yaratacak gibi görünüyor.

Resmi açıklama bekleniyor

Ünlü oyuncunun diziden ayrılığına dair hem yapım ekibi hem de Çağatay Ulusoy cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İzleyiciler, gelecek bölümlerle birlikte bu iddiaların netleşmesini bekliyor.