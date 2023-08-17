BODRUM, (DHA)

BASKETBOL Süper Ligi'nin yeni ekibi Çağdaş Bodrum Spor'da yerlilerin ardından yabancı oyuncular da takıma katılmaya başladı. Bodrum ekibinin yeni yabancı transferlerinden Jaron Johnson, Dominic Jordan Artis ve Benjamin Moore, Türkiye'ye gelerek kulübün sağlık sponsoru hastanede sağlık kontrolünden geçti. Antremanların startını vererek sezon öncesi ilk hazırlık maçını 1 Eylül'de Tofaş'la yapacak Bodrum ekibi, 7 Eylül'de Aliağa Petkim, 8 Eylül'de Pınar Karşıyaka, 15 Eylül'de Samsunspor, 16 Eylül'de Büyükçekmece ile karşılaşıp, 21-23 Eylül tarihlerinde Cevat Soydaş Turnuvası'nda yine Tofaş ve Darüşşafaka'yla rakip olacak.

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