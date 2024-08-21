Sekiz ay önce toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurulan Çağdaş İzmir Derneği, kısa sürede gerçekleştirdiği anlamlı projelere bir yenisini daha ekledi. Dernek, dün gece düzenlediği etkinlikle 100 dezavantajlı çocuğu sünnet ettirerek önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Etkinliğe yoğun ilgi

Çağdaş İzmir Derneği’nin Kurucu Başkanı İş İnsanı Ayhan Kındık önderliğinde, Buca mahalle muhtarları, Karşıyaka Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İZHED Dernek Yöneticileri, Elazığlılar Federasyonu ve Menderes İlçe Başkanı gibi birçok önemli isim ve kuruluşun desteğiyle, çocuklar ve aileleri için renkli bir Sünnet Şöleni düzenlendi. Gece, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay gibi önemli isimlerin katılımıyla daha da anlam kazandı.

"Misyonumuz sevgi, vizyonumuz hoşgörü"

Radyo programcısı Kaya Yapıcıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği gecede, Dernek Başkanı Ahmet Özpelit konuşma yaparak derneğin kısa sürede kat ettiği yolu anlattı. “Çağdaş İzmir Derneği’ni, İzmir genelinde yardımlaşma ve dayanışmayı artırmak amacıyla 2024 yılında kurduk. Şu an 1500 üyeye ulaştık ve hedefimiz yıl sonuna kadar 5000 üyeye ulaşmak,” diyen Özpelit, İzmir’deki yangınlardan duydukları üzüntüyü dile getirerek, halkla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

Organizasyona destek verenlere plaket takdim edildi

Gecenin sonunda, sünnet etkinliğine katkı sağlayan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve diğer destekçilere plaket takdim edildi. Onur Yiğit, etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ederken, çocuklar ve aileler için bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti. Törende ayrıca, sünnet organizasyonuna destek veren birçok isme de teşekkür plaketleri verildi.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Müzik eşliğinde gerçekleşen animatör ve palyaço gösterileriyle çocuklar neşe dolu anlar yaşarken, aileler de bu özel günde keyifli vakit geçirdi. Bu anlamlı şölende bir araya gelen toplum, dayanışmanın en güzel örneğini sergileyerek unutulmaz bir geceye imza attı.