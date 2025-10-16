CHP İzmir’de yaklaşan il kongresi öncesinde parti içi dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, kısa süre içinde CHP İzmir İl Başkanlığına adaylığını resmen açıklayacak. Kaya’nın adaylığı, özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç üzerinde yoğunlaşan Genel Merkez tercihlerine karşı örgüt içinde başlayan rahatsızlığın somut bir karşılığı olarak değerlendiriliyor.

Örgüt desteği Kaya’nın yanında

Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, Aliağa, Selçuk, Torbalı, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Konak ve Buca ilçe örgütleri Kaya’ya destek veriyor. İlçe başkanlarının da, “tabanın sesine kulak veriyoruz” diyerek Kaya’nın arkasında durduğu ifade ediliyor.

Bu gelişme, Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’in, Güç’ün istifası öncesinde verdiği açık destek iddiaları sonrası örgütte oluşan tepkinin güçlenmesini sağladı. İlçe başkanları, “İzmir’in kararını Ankara değil, İzmir verir” mesajıyla Kaya’ya desteklerini pekiştiriyor.

Diğer adaylar ve kongre süreci

Kısa süre içinde adaylığını açıklaması beklenen Gençlik Kolları eski Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız da il başkanlığı yarışında adı geçen diğer isimlerden. Yıldız’ın adaylığını açıklaması halinde, kongreye üç adayla gidilmesi hedefleniyor.

Mevcut tablo ise Çağdaş Kaya’nın örgüt desteğini hızla konsolide ettiğini gösteriyor. Parti kulislerinde, Kaya’nın güçlü bir aday olarak ön plana çıktığı ve örgüt içindeki dengeleri önemli ölçüde etkileyeceği konuşuluyor.