Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliği ile kurulan Ada Modern Sanat Galerisi, çağdaş sanatın özel eserlerinden oluşan sergilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kez, dünyaca ünlü ressam Devrim Erbil ve müzisyen-ressam Erol Evgin'in eserlerini bir araya getiren "Yan Yana" sergisi sanatseverlerle buluştu.

"Yan Yana" Sergisi

Ada Modern Sanat Galerisi, açıldığı günden bu yana birçok sanat buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Son olarak, Devrim Erbil ve Erol Evgin'in "Yan Yana" adlı sergisi büyük ilgi gördü. Küratörlüğünü sanat yazarı İbrahim Karaoğlu'nun üstlendiği serginin açılışı, galeride düzenlenen kokteyl ile gerçekleştirildi. Açılışa Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, müzisyen ve ressam Erol Evgin, KUSAV Başkanı Levent Köylü ve birçok sanatsever katıldı.

Sanatın iki değerli ismi bir arada

Açılış konuşmasında KUSAV Başkanı Levent Köylü, "Ada Modern Sanat Galerisi’nin açılışını yaptığımız günden beri çok değerli isimlerin eserlerine büyük bir onurla yer veriyoruz. Bugün, kıymetli iki büyük sanatçımızın eserlerinin yer aldığı 'Yan Yana' sergimizi siz değerli sanatseverlerin beğenisine sunduk. Sizlere keyifli bir sanat yolculuğu diliyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, "Değerli sanatçımız Erol Evgin ve dünyaca ünlü ressamımız Devrim Erbil’in eserlerinin yer aldığı bu kıymetli sergiye hepiniz hoş geldiniz. Uzun yıllardır birçok eseriyle sanat dünyasında önemli yeri olan iki değerli ismi Ada Modern Sanat Galerisi’nde ağırlamaktan büyük keyif duyuyoruz" diye konuştu.

4 Temmuz'a kadar sergilenecek

Müzisyen ve ressam Erol Evgin, "Yaklaşık 25 yıldır resim sanatıyla uğraşıyorum. Eserlerimde genellikle topraklarımızda mimari açıdan iz bırakan dönemleri işliyorum. Devrim Erbil, benim daha öğrencilik yıllarımda akademide önemli bir isimdi. Kendisiyle birlikte sizlere eserlerimizi sunduğumuz için çok mutluyum. Ayrıca atmosferine hayran kaldığım Ada Modern Sanat Galerisi’nde sizlerle buluştuğum için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi aldığı yıllarda resme başlayan Erol Evgin ile hocası Devrim Erbil’in eserlerinden oluşan "Yan Yana" sergisi, 4 Temmuz'a kadar Ada Modern Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak. Ünlü ressam Devrim Erbil ve müzisyen/ressam Erol Evgin’in özgün ve büyülü eserleri, son yılların en önemli sanat buluşmalarından biri olarak kabul ediliyor.