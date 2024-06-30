Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi'nin Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu, Atatürk'ün manevi mirasını derinden hissetmek ve Milli Mücadele ile Cumhuriyet tarihinin önemini bir kez daha hatırlamak amacıyla ilk Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirdi.

Koronun genç üyeleri için unutulmaz bir deneyim olan bu ziyaret sırasında, çocuklar Atamızın mozolesi önünde duygulu anlar yaşadılar. Ziyaretin ardından, Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu üyeleri 1. Meclis ve günümüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret etme fırsatı buldu. Bu ziyaretlerde çocuklar, Cumhuriyet tarihimizin önemli dönüm noktalarını ve demokratik sürecin gelişimini yerinde öğrenme şansı yakaladılar.

ÇYDD İzmir Şube Başkanı Onur H. Ertürkan, ziyaretle ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Bu gezi, çocukların Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılıklarını ve Cumhuriyet değerlerine olan inançlarını pekiştirdi. Bu önemli organizasyonda TBMM’de bizi ağırlayan İzmir Milletvekili Murat Bakan'a, ulaşım desteği veren Yenimahalle Belediyesi, Etimesgut Belediyesi ve Keçiören Belediyesi'ne, ayrıca maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen tüm Çağdaş Yaşam dostlarına teşekkürlerimizi sunarız. Bu destekler sayesinde çocuklarımız, tarihimizle gurur duyarak, Cumhuriyetimizin geleceğine daha güçlü adımlarla yürüyeceklerdir."