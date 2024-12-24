Çağla Şıkel, Erzurum'da tatil yaparken, oğlu Kuzey’in kayak yaparken el bileğinin kırıldığını duyurdu. Şıkel, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Ünlü şarkıcı ve manken Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ ile 2015'te boşandıktan sonra çocukları Kuzey ve Uzay ile ilişkisini hep sıcak tutmuştu. Çift, ayrılığa rağmen çocukları için dostane bir ilişki sürdürmeye devam ediyor. Şıkel, çocuklarıyla birlikte Erzurum'da kayak tatiline çıkarken, talihsiz bir kaza yaşandı.

Kuzey'in bileği kırıldı, Şıkel o anları paylaştı

Kuzey’in kayak yaparken düştüğünü ve el bileğini kırdığını belirten Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından oğlu ile ilgili son durumu paylaştı. Şıkel, "Kahveyi içtim, piste indim. Gözümün önünde düştü yavrum" dedi.

Şıkel, hastaneye gidip yapılan tetkiklerin ardından Kuzey’in bileğinde kırık olduğunu öğrendiklerini belirtti. Ayrıca, "Hep tekrarladım Rabbim beterinden korusun" diyerek duygusal bir paylaşımda bulundu.

"Sağ salim döneceğiz"

Yaşanan kaza sonrası Şıkel, "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz. Uzay, son hızla kaymaya devam ediyor. Sağ salim döneceğiz inşallah" diyerek takipçilerine teşekkür etti.