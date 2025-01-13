Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde eğlence mekanlarından birinden çıkarken genç bir adamla araca binerken görüntülenmişti. Fotoğraflarının çekilmesinin ardından, Şıkel'in yanındaki kişinin kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı. Bu iddialara, Şıkel'in gülümseyerek verdiği tepki dikkat çekti. Ancak, konuya dair çıkan söylentiler, ünlü ismin sosyal medya hesabından açıklama yapmasına sebep oldu.

''15 yaş küçükse benim 60 olmam gerekiyor''

Çağla Şıkel, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla iddialara yanıt verdi. "Hiçbir şekilde araştırmadan, sormadan 15 yaş küçük sevgilisi yazmak ne kadar kolay değil mi? Eğer 15 yaş küçükse, benim 60 olmam gerekiyor," diyerek, ortaya atılan iddiaları esprili bir şekilde yalanladı. Şıkel, bu açıklamasıyla hem durumu netleştirdi hem de eleştirileri tiye almış oldu.

Şıkel'in açıklaması, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük destek gördü. Birçok takipçisi, "Herkesin kendi hayatı, kime ne?" gibi yorumlarla, ünlü ismin kişisel tercihlerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Şıkel'in bu açıklaması, özel hayatına dair yapılan yorumlara karşı duruşunu bir kez daha ortaya koydu.