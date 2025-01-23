Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan bir otelde çıkan yangın, 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Restoranda başlayan ve kısa sürede tüm binayı saran alevler, saatler süren müdahalelerle kontrol altına alınabildi. Ülkeyi yasa boğan facianın ardından birçok ünlü isim taziye mesajlarını paylaştı.

"İhmal olduğunu düşündükçe deliriyorum"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çağla Şıkel, yaşanan olayın derin bir ihmal sonucu gerçekleştiğine inandığını söyledi. Şıkel, konuşmakta zorlandığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bunun bir ihmal olduğunu düşündükçe deliriyorum. Bu kadar canın yok yere gitmesine tahammül edemiyorum. Suçlular en ağır cezayı çekmeli. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı.”

"Daha ne kadar bedel ödeyeceğiz?”

Ünlü model ve sunucu, yaşanan felaketin toplumda yarattığı derin acıyı vurgulayarak, “Bu sadece yangın değil, hepimizin yüreğine düşen bir kor. Artık bu tür olayların önüne geçilmesi gerekiyor. Daha ne kadar bedel ödeyeceğiz?” dedi.