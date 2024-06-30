Fenerbahçe, Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için yürüttüğü pazarlık sürecini başarıyla tamamladı. İspanyol kulübü başlangıçta 10 milyon euro talep ederken, Fenerbahçe'nin teklifi ve Çağlar'ın kararlılığı transferin 5 milyon euroya sonuçlanmasını sağladı.

Transfer sürecinde neler oldu?

Fenerbahçe, transfer döneminin en önemli hamlelerinden birini gerçekleştirdi. Atletico Madrid'in başlangıçta yüksek bonservis talebine rağmen, Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye olan bağlılığı ve isteği transfer sürecini hızlandırdı.

Atletico Madrid, başlangıçta Çağlar Söyüncü için 10 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Fenerbahçe ise bu bedeli yüksek bularak 5 milyon euro teklif etti. Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile yaptığı görüşmelerde bonservis bedeli olmadan geldiğini ve kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini açıkladı. Atletico Madrid, Çağlar'ın tavrı karşısında Fenerbahçe'nin önerdiği 5 milyon euroya yakın bir bedelde anlaşmayı kabul etti. Son görüşmelerin ardından transfer kesinleşti.

Fenerbahçe, Atletico Madrid ile pazarlıklarda ısrarcı ve kararlı bir tutum sergiledi. Bu strateji, kulübün transferde başarılı olmasında önemli rol oynadı. Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye olan bağlılığı ve transfer sürecindeki istekli tavrı, transferin başarıyla sonuçlanmasını sağladı.