Cagliari ile Udinese, İtalya Serie A 2024-2025 sezonu kapsamında karşı karşıya geliyor. Sporseverler, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak bu mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Başlama saati ise 16:00 olarak açıklandı.

Cagliari - Udinese maçı yayın bilgileri

Cagliari ile Udinese arasındaki Serie A karşılaşması, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak.

Cagliari - Udinese maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşma, S Sport Plus kanalından şifreli olarak canlı yayınlanacak.

Cagliari - Udinese maçı frekans ve platform bilgileri

S Sport Plus; Türksat uydusu, internet platformları ve dijital yayın servisleri üzerinden erişilebilir durumdadır. Yayın yalnızca abonelere özel olarak sunulmaktadır.