Ünlü müzisyen Cahit Berkay, Ahmet Mümtaz Taylan'ın 'Empati' programına konuk oldu ve yıllardır konuşulmayan bir itiraf yaptı. Berkay, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' gibi unutulmaz Yeşilçam filmlerinin müziklerini yaptığı dönemde Türkan Şoray’a platonik aşık olduğunu açıkladı. Bu itiraf, program izleyicilerini şaşkına çevirdi.

"Aşıktım, ürperdim"

Taylan'ın, "Türkan Şoray'a hâlâ aşık mısın?" sorusuna verdiği cevap ise dikkat çekiciydi. Berkay, “Aşıktım, o işi aldığım zaman ürperdim. Üstesinden gelemezsem diye korktum” diyerek, o dönemdeki duygusal durumunu paylaştı. Cahit Berkay, aynı zamanda başka platonik aşklar yaşadığını ancak isim vermek istemediğini belirtti.

Berkay’ın müziği ve Yeşilçam dönemi

Cahit Berkay, Türk sinemasının altın dönemine damgasını vuran müzikleriyle tanınıyor. Al Yazmalım, Çiçek Abbas ve Hülya gibi Yeşilçam filmlerinin müzikleriyle hafızalarda yer eden Berkay, 1960’lı yıllarda başladığı müzik kariyerinde birçok önemli projeye imza attı. Müzikal yeteneği ve sinema dünyasındaki etkisiyle yıllardır sevilen bir isim oldu.

Cahit Berkay kimdir?

Cahit Berkay, 3 Ağustos 1946'da Isparta’da doğdu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğitimini tamamladı. 1965 yılında profesyonel müzik kariyerine Selçuk Alagöz orkestrasında başladı ve sonraki yıllarda Türk sinemasının önemli yapıtlarına müzikler besteledi.