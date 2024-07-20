Haiti'nin kuzeyindeki liman kenti Cap Haiten'den Caicos Adaları'na doğru yola çıkan bir mülteci teknesi, 16 Temmuz'u 17 Temmuz'a bağlayan gece bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, trajik olayda 40 mültecinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı belirtildi.

Le Nouvelliste gazetesine konuşan hayatta kalan bir yolcu, teknede benzin varken bir mültecinin mum yakmasının faciaya neden olduğunu ifade etti.

Haitili yetkililer, 37 kişinin kurtarıldığını ve durumu ağır olan yedi kişinin hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi.

Bu trajik olay, Haiti'deki ekonomik ve siyasi krizin mültecileri tehlikeli yolculuklara zorladığı gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Haiti'nin yoksulluk ve istikrarsızlıkla mücadelesi, daha güvenli bir yaşam arayışında olan insanların hayatlarını riske atmalarına neden oluyor.