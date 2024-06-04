Çayırova Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (ÇAK-TİM), çalışmalarına devam ediyor. Ekip, son olarak Güzeltepe İlkokulu’ndaki minik öğrencilerle bir araya geldi ve öğrencilere afet farkındalık eğitimi verdi.KOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz yıl temelleri atılan ve kurulduğu günden bu yana ülke genelinde yaşanan tüm afetlerde, arama-kurtarma faaliyetleri gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi(ÇAK-TİM), farkındalık çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Gerçekleştirdikleri sergiler, eğitimler, tatbikatlar ve üye kayıt çalışmalarıyla gönüllü sayısını artırmaya devam eden ÇAK-TİM, bu bağlamda minik Çayırovalılarla bir araya gelerek, onlara afet bilinci aşılamayı sürdürüyor.

Bu çerçevede ÇAK-TİM’in son durağı Güzeltepe İlkokulu oldu. Güzeltepe İlkokulu’ndaki öğrencilerle bir araya gelen Çayırova Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi yetkilileri, minik Çayırovalılara afet bilinci aşılamak ve küçük yaştan afetlere karşı olan farkındalıklarını artırmak amacıyla eğitim verdi.

Konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “Çayırova Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibimiz, Güzeltepe İlkokulu’nda afet farkındalık eğitimi verdi” ifadeleri kullanıldı.