Bakan Yerlikaya, araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığını ve aracın çakar/siren tertibatının söktürüldüğünü belirtti.

Sivil trafik ekiplerinin hızlı müdahalesi

Bakan Yerlikaya, "Sivil Trafik Ekiplerimiz, sosyal medya ve ulusal basında yer alan 'Bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesi' haber ve görüntülerine yönelik yaptığı çalışmalarda, bu araç sürücüsünün mevzuata aykırı olarak ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları taktığını ve kullandığını tespit etmiş ve gerekli işlemleri yapmıştır," dedi.

Çakar kullanımına karşı sıkı denetim

Bakan Yerlikaya, "Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Usulsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz," ifadelerini kullandı.

Yasal düzenlemeler ve kamu güvenliği

Bakan Yerlikaya, çakar tertibatlarının sadece belirli kamu görevlileri ve acil durum araçları tarafından kullanılabileceğini, diğer tüm kullanımların yasalara aykırı olduğunu ve cezai işlem gerektirdiğini vurguladı. Ayrıca, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması için bu tür usulsüz uygulamalara karşı sıkı denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Sahra Işık’ın çakarlı araçla ilgili paylaşımı, sosyal medyada büyük tepki toplarken, İçişleri Bakanlığı'nın hızlı müdahalesi ve kararlı tutumu, yasal düzenlemelerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.