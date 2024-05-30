İZMİR (AA) - Ege'de efe kültürünün önemli isimlerinden olan Çakırcalı Mehmet Efe'ye ithafen hazırlanan "Efelerin Efesi Çakırcalı", oyunu sahnelendi.



Gençlik ve Spor Ödemiş İlçe Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan ve Çakırcalı Mehmet Efe'nin hayatını konu alan tiyatro oyunu, Ödemiş Şehit Yasin Naci Ağaroğlu İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda sahneye konuldu.



Oyunun yazarı ve öğretmen Ayhan Dayan, yaptığı açıklamada Çakırcalı Mehmet Efe'nin hayatını tiyatro sahnesine taşıdıklarını belirterek, "Tabii bu zor bir olay çünkü bıçak sırtı bir yaşam, aksiyonlu bir yaşam ve bunu tiyatro sahnesine taşımak her yönüyle çok zor bir olay. Kesitler sunarak, halk oyunları desteği de alarak güzel bir eser haline getirdik." diye konuştu.

11 Haziran'da İzmir'de de gösterilecek oyunun Türkiye'nin çeşitli illerinde de sahnelenmesi planlanıyor.