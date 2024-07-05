Denizli'nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan olay, genç bir hayatı trajik bir şekilde sonlandırdı. 18 yaşındaki Ahmet Durmuş U., çakmak gazına maruz kalmasının ardından fenalaştı. Durumu fark eden çevredekiler, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Hayata tutunamadı

Sağlık ekiplerinin hızla olay yerine gelmesiyle, durumu ağır olan genç Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Ahmet Durmuş U., hayata tutunamadı. Genç adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.