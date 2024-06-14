Bölgede soğutma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yangının başlama ve yayılma süreci

Yangın, Çal ilçesi Akkent Mahallesi'ndeki çöp döküm sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle öğlen saat 12:30'da başladı. İlk etapta kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle tekrar alevlendi ve hızla geniş bir alana yayıldı. Akkent, Hançalar ve Süller mahallelerindeki ormanlık alanlar ve ekili araziler de yangından etkilendi.

Havadan ve karadan müdahale

Yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Mahalle sakinleri de traktör ve kepçelerle söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangın kontrol altına alındı.

Hasar tespit ve yangının sebebi araştırılacak

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları hızla devam ediyor. Ormanlık alanlar ve buğday ekili araziler yangından büyük zarar gördü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, hasar tespit çalışmaları ve yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar başlatılacak.

Yangının neden çıktığı ve ne kadar zarar verdiği konusunda detaylı incelemeler yapılarak, bölgenin tekrar güvenli hale getirilmesi için çalışmalar sürdürülecek.