Planın 16 Temmuz Salı günü askıya çıkacağını belirten Duman, plansız yapılaşmış olan bu bölgede kimseyi mağdur etmeden en doğru planı hazırladıklarını vurguladı. Başkan Duman, "Planlarımızı askıya çıkarmadan önce sizleri bilgilendirmek istedik ve katılımınız için teşekkür ederiz. İzmir protokol yolunun ilk iyileştirme çalışması sizin mahallenizde başlayacak, bu nedenle proje çok kıymetli. Bu çalışma, kentsel dönüşüm projesi olmadığı için hızlı ilerleyemiyoruz. Yapılaşmanın en doğru şekilde olması için hep birlikte koordineli bir şekilde hareket etmeliyiz. Dirençli ve sağlam yapılara sahip olmak için birlikte hareket ederek vatandaşlarımızın bir an evvel ev sahibi olmasını istiyoruz" dedi.

Planda neler var?

Çaldıran Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu'nda konut alanları, ticaret seçenekli konut alanları, ticaret alanları, rekreasyon alanı, park alanı, ibadet alanı, otopark alanı, lise alanı, aile sağlık merkezi, resmi kurum alanı ve belediye hizmet alanı bulunuyor. Planlamaya göre, gelişme konut alanı 17,110 metrekare, ticaret konut alanı 29,323 metrekare, belediye hizmet alanı 2,698 metrekare, resmi kurum alanı 1,443 metrekare, sağlık ocağı 1,795 metrekare, rekreasyon alanı ise 19,739 metrekare olarak belirlenmiştir.

'Kapımız herkese açık'

Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü yetkilileri, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesini amaçladıklarını vurgulayarak, mahalle sakinlerinin herhangi bir konuda kendileriyle iletişime geçebileceklerini belirtti