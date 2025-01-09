California'da başlayan orman yangınları hızla yayılırken, birçok dünyaca ünlü ismin evleri kül oldu. Türk ünlüler de bu felaketten nasibini aldı. Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin, Kenan İmirzalıoğlu'nun, Serenay Sarıkaya'nın, Çağatay Ulusoy'un ve Tolgahan Sayışman'ın Los Angeles'taki evleri büyük hasar gördü.

Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun evini de vurdu!

2018 yılında Los Angeles'tan 1.2 milyon dolara ev alan ünlü çiftin malikanesi yangından etkilendi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun evini arkadaşı kullanıyordu

İmirzalıoğlu'nun 2015 yılında satın aldığı evde, yoğun iş temposu nedeniyle nadiren bulunan ünlü isim, evi arkadaşlarının kullanımına açmıştı.

Serenay Sarıkaya'nın 500 bin dolarlık evi hasar gördü

2018 yılında 500 bin dolara Los Angeles'tan daire alan Sarıkaya'nın evi yangından etkilendi.

Çağatay Ulusoy'un birden fazla evi zarar gördü

Los Angeles'ta restoran işleten ve 2020'de birden fazla ev alan Ulusoy'un da malikanesi hasar gördü.