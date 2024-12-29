Aydın'ın Çine ilçesinde Kasar Mahallesi'nde M.E.A. isimli şahsa ait olan 2 büyükbaş hayvan, yaklaşık 20 gün önce tel çitlerle çevrili arazisinden kayboldu. Hayvanlarının çalınmış olabileceğinden şüphelenen M.E.A., durumu Çine İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili başlattıkları titiz inceleme sonucunda, 18 Aralık 2024'te hayvan hırsızlığından yakalanarak tutuklanan 31 yaşındaki A.Y.'nin, hayvanları çalarak Çine'deki bir şahsa sattığını belirledi.

Devam eden araştırmalar neticesinde, çalınan hayvanların Aydın'da üç kişiye, ardından Aksaray'a ve nihayetinde Kayseri'nin Melikgazi ilçesine kadar çeşitli şahıslara satıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, çalınan hayvanlar Kayseri'de bulundu ve adli sürecin başlatılması için gerekli işlemler yapıldı.

Kaynak: İHA