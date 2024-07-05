Son açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de doğum oranı tarihsel olarak en düşük seviyeye geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ülkenin nüfus artış hızının kendini yenileme eşiğinin altına düştüğünü vurguladı. Bu durum, demografik yapıda önemli değişikliklere işaret ediyor ve önümüzdeki dönemler için demografik politikaların gözden geçirilmesini gündeme getiriyor.

Türkiye'de doğum izni süresi uzatılacak mı?

AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, ülkedeki nüfus azalması ve çocuk sahibi olma isteksizliği ele alındı. AK Partili MKYK üyeleri, bu bağlamda 4 aylık annelik izninin yetersiz olduğunu belirterek, 1 yıllık izin seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Bu öneri, doğum oranlarını artırmak ve ailelerin refahını desteklemek amacıyla atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bir MKYK üyesi de, kadın çalışanların çocuk planlarını ertelediklerini veya çocuk yapmaktan vazgeçtiklerini vurguladı. Türkiye'de mevcut olarak çalışan kadınlara doğum öncesinde 8 hafta, doğum sonrasında ise 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftalık yani 4 aylık bir doğum izni veriliyor.

Çalışan anneler için aile dostu politikalar

Bu kapsamda çalışan annelerin desteklenmesi amacıyla Türkiye'de doğum izni süresinin artırılması, yarı zamanlı çalışma imkânlarının sağlanması, evden çalışma modellerinin uygulanması ve annelerin esnek çalışma düzenlerinden faydalanabilmesi üzerine yeni adımlar atılması planlanıyor. Bu önlemler, annelerin iş ve aile yaşamlarını daha uyumlu bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyacak ve iş gücüne katılımlarını destekleyecektir. Ayrıca, annelerin kıdem boşluklarıyla ilgili mali desteklerin bütçeden karşılanması da öneriler arasında yer alıyor, bu da annelerin iş hayatına kesintisiz olarak devam etmelerini teşvik edecek.