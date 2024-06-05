Çalışan annelere yönelik devlet desteği konusunda yeni bir adım atıldı. Bakan Vedat Işıkhan, başlatılan proje kapsamında annelere 325 Euro'luk destek sağlanacağını duyurdu.

Projeye ilgi yoğun oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan annelere yönelik yeni bir destek programının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık tarafından başlatılan projeye, kısa sürede yoğun ilgi gösterildiği belirtiliyor. Projenin amacı, çalışan annelerin iş ve aile hayatını daha dengeli bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak.

Proje detayları ve başvuru şartları

Bakan Işıkhan, projenin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuğu olan çalışan annelerin başvurabileceğini belirtti. Proje kapsamında annelere aylık 325 Euro destek verilecek ve toplam sürenin 20 ay olduğu açıklandı. Başvuruların 3 Haziran'da başladığı ve temmuz ayında tamamlanacağı bilgisi de paylaşıldı.

Bakanlık yetkilileri, projenin çalışan annelerin yanı sıra çocuk bakıcılarının istihdamına da katkı sağlayacağını vurguluyor. Projeyle, 3 bin 500 çalışan anneye yapılacak ödemeyle 3 bin 500 bakıcının istihdam edileceği belirtiliyor. Bu sayede toplamda 7 bin kadının projeden faydalanacağı öngörülüyor.

Çalışma Bakanı, projenin yanı sıra geçmişteki kadın istihdamı projelerinin etkilerini de değerlendirdi. İş-Pozitif programıyla 263 bin 162 kadının istihdama katıldığını ve benzer projelerin devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, SGK aracılığıyla 2021'de hayata geçirilen Women-Up projesinin de kadın istihdamını artırdığına dikkat çekti.