Çalışan anneler için devlet destekli yeni bir dönem başlıyor! Kadın istihdamını artırmayı hedefleyen proje kapsamında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ikamet eden ve belirli şartları sağlayan annelere her ay 325 euro destek ödemesi yapılacak. Peki, bu destekten kimler yararlanabilir, başvuru şartları nelerdir?

Anneler için başvuru şartları:

İkamet: Anne ve çocuğu, İstanbul, Ankara veya İzmir'de aynı adreste ikamet etmeli. Çalışma Durumu: Anne, SSK'lı (4A) sigortalısı olarak tam zamanlı bir işte çalışıyor olmalı. Çocuk Yaşı: Başvuru tarihinde çocuk 0-24 aylık olmalı. Bakıcı Eğitimi: Anne, 0-36 ay çocuk bakımı eğitimi almış ve sertifikalı bir bakıcı çalıştırmalı.

Bakıcılar için başvuru şartları:

Yaş: 18 yaşını doldurmuş olmak. Akrabalık Bağı: Bakıcının, bakacağı çocuğun ailesiyle herhangi bir akrabalık bağı bulunmaması. Eğitim: 0-36 ay çocuk bakımı eğitimi almış ve sertifikalı olmak. İkamet: Bakıcı, bakacağı çocukla aynı adreste ikamet etmek zorunda.

Başvuru süreci ve detaylar:

Başvurular Haziran ayında başlamış olup, SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden veya e-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Proje kapsamında destek ödemesi, 12 ay boyunca her ay düzenli olarak yapılacak.