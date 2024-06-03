Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11 bin 339 TL) destek sağlanacağını açıkladı.

Kadınların İş Hayatında Kalması Destekleniyor

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla, çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için annelere destek sağladıklarını ve kayıtlı istihdamda kalmalarını hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Işıkhan, "Projemizin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Proje kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11 bin 339 TL) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden toplam 7 bin kadın faydalanacak." dedi.

Başvuru ve Detaylar

EDU-CARE II Projesi kapsamında, başvurular 'https://uyg.sgk.gov.tr/AvrupaBirligiveDisIliskilerProjePortali/EducareBasvuru/home.xhtml?faces-redirect=true' linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Proje, çalışan annelerin çocuk bakımı nedeniyle iş hayatından uzaklaşmalarını önlemeyi ve eğitimli çocuk bakıcılarının teşvik edilmesini amaçlıyor.