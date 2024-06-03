İstanbul, Ankara ve İzmir'de 0-36 aylık çocuk sahibi çalışan annelere müjde! Avrupa Birliği (AB) finansmanlı proje kapsamında bu illerde yaşayan ve çalışan annelere ayda 325 euro destek verilecek. Destekten yararlanmak için e-devlet üzerinden başvurular bugün itibarıyla başlamış durumda.

Kimler faydalanabilir?

İstanbul, Ankara veya İzmir'de ikamet eden Bornova Halk Dansları Festivali'nde coşku dolu son!

0-36 aylık çocuk sahibi olan

Çalışan ve sigortalı olan

anneler bu destekten yararlanabilir.

Destek miktarı ve süresi

Desteklenen annelere ayda 325 euro ödeme yapılacak ve bu ödemeler 12 ay boyunca devam edecek.

Başvuru için son tarih

Destekten yararlanmak için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024'tür.

Başvurular nasıl yapılır?

E-devlet üzerinden "Çalışan Anneler için Avrupa Birliği Desteği" hizmetine erişerek başvuruda bulunabilirsiniz. Gerekli belgelerin tamamlanması ve başvurunun onaylanması halinde destek ödemesi başlayacaktır. Destek programı ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru süreci hakkında bilgi almak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın web sitesini (https://www.aile.gov.tr/) veya ALO 183 Aile Danışma Hattı'nı arayabilirsiniz.