2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda yayımlanan düzenlemeye göre Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), tüm özel sektör çalışanları için zorunlu hale getiriliyor. Sistemde çalışanların maaşlarından yüzde 3 oranında kesinti yapılacak, işverenler de yüzde 1 katkı sağlayacak.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi etmek ve hane halkı tasarruflarını artırmak amacıyla kurgulanan ikinci basamak bir emeklilik sistemi. Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) işveren katkısı da dahil edilerek dönüştürülecek TES, çalışanlara Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarına erişim imkanı sunacak.

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’na göre TES, yılın ikinci yarısında özel sektör çalışanları için yürürlüğe girecek. Çalışanlar sistemde en az 10 yıl kalmak zorunda olacak. Kıdem tazminatı hakları ise güvence altında olacak.

Sistem kapsamında çalışanlardan her ay maaşlarından yüzde 3 kesinti yapılacak. İşverenler ise yüzde 1 oranında katkı sağlayacak. Toplanan tutara devlet yüzde 30 destek verecek ve birikimler emeklilik dönemine kadar TES havuzunda değerlendirilecek.

60 yaşını doldurmamış katılımcılar, evlilik, işsizlik, ilk konut edinimi veya ağır hastalık gibi durumlarda bireysel birikimlerinin belirli bir oranını çekebilecek. Tamamen çıkış ise yalnızca emeklilik dönemi, maluliyet veya ölüm durumlarında mümkün olacak.

TES, SGK kapsamındaki birinci basamak emeklilikten bağımsız olarak çalışacak. Katkılar bireysel fon hesabında birikiyor ve çalışan 60 yaşına geldiğinde TES kapsamında ikinci emekli aylığını alabilecek. Sistemden alınacak ikinci emekli maaşı herhangi bir kesinti olmadan ödenecek.