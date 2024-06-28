LEFKOŞA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bazı ülkelerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) üs olarak kullanmasının utanç verici olduğunu söyleyerek, Rum yönetimine eleştirilerde bulundu.

Bakan Işıkhan, başkent Lefkoşa'daki temasları çerçevesinde KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i ziyaret etti.

Başbakanlık Şeref Salonu'ndaki ziyarette Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve bazı bürokratlar da hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Bakan Işıkhan, Kıbrıs'ın diğer yanındaki bazı gelişmeleri endişeyle izlediklerini kaydederek, "İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarında bazı ülkelerin Rum Kesimi'ni bir üs olarak kullanması utanç verici. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bir soykırıma destek vermenin herhangi bir izahı olamaz. Umarım vahşete destek olan Rum Kesimi bir an önce bu yanlıştan vazgeçer." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki tüm bakanların olduğu gibi kendisinin de Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak, yaşam koşullarını iyileştirecek projeleri hızla hayata geçirmek konusunda azimle çalıştığını vurgulayan Işıkhan, KKTC'nin kendine yeten müreffeh bir ülke olması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Ziyarette konuşan KKTC Başbakanı Üstel de Türkiye'nin desteğiyle başta Ercan Havalimanı olmak üzere hükümet olarak çok büyük projelere imza attıklarını dile getirerek, Türkiye'den KKTC'ye kabloyla enerji sağlanması için de çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Üstel, KKTC ile GKRY arasında mülk sorunlarının giderilmesi için kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden Rumların mallarını tazmin çalışmaları için 68 milyon sterlin borçlandıklarını anlatarak, Rumların son hamleleri ile bundan rahatsız olduğunu gösterdiklerini fakat KKTC'nin, ana vatan Türkiye'nin desteğinde bu meselenin de üstesinden geleceğini vurguladı.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine, KKTC'de ekonominin güçlenmesi ve altyapının gelişmesi adına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Üstel ve Işıkhan karşılıklı hediye teatisinde bulundu.