Işıkhan'ın açıklamasına göre, aile hekimleri artık 1858 ilacı raporsuz olarak reçete edebilecek. Bu sayede, raporlu ilaç kullanmak zorunda kalan hastaların ilaçlara erişimi kolaylaşacak ve bürokratik işlemler azalacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından vatandaşlara SMS yoluyla hangi ilaçların bu kapsama dahil olduğu bildirilecek. Bu sayede hastalar hangi ilaçları raporsuz alabileceklerini kolayca öğrenebilecek.

Işıkhan'ın açıklaması

"Raporlu hastalarımızın ilaca erişimini kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun vatandaşlarımıza atacağı SMS'ler ile hangi ilaçların bu kapsama dahil olacağını bilgilendireceğiz."