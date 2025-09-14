İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Selçuk ilçesinde içme suyu iletim hattı çalışmalarını tamamladı. Yeni hat sayesinde Kuyumcu Mevkii’nde açılan kuyular devreye alınacak ve ilçeye saniyede 60 litre ilave içme suyu sağlanacak.
Yeni hatla yüzde 35 daha fazla içme suyu
İZSU’nun Selçuk’ta başlattığı içme suyu iletim hattı imalatı, zorlu arazi koşullarına rağmen tamamlandı. Yaklaşık 500 metrelik alanda kaya kırımı yapılarak döşenen 400 mm çapındaki borular, bağlantı aşamasına getirildi. Bağlantıların ardından yapılacak dezenfeksiyon işlemiyle ilçeye yüzde 35 oranında daha fazla içme suyu verilecek.
“Dağları delen ekipler”
İletim hattının yapıldığı bölgede inceleme yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilçe halkına müjde verdi:
“İlçemizin içme suyu sıkıntısını gidermek için uzun zamandır beklediğimiz bir çalışma tamamlandı. Bu hizmet için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’a ve adeta dağları delerek ilçemize su ulaştıran İZSU ekiplerine Selçuk halkı adına teşekkür ediyorum.”