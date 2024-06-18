Treyarch ve Raven Software tarafından geliştirilen oyun, çıkış tarihi, fiyatı ve konusu gibi detaylarla birlikte duyuruldu. İşte merakla beklenen Black Ops 6 hakkında bilmeniz gerekenler:

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Call of Duty: Black Ops 6, 25 Ekim 2024 tarihinde Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 ve PC için piyasaya sürülecek. Oyunun fiyatları şu şekilde belirlendi:

Xbox: 1.999 TL

Steam: 69,99 USD (yaklaşık 2.266,44 TL)

Xbox veya PC sahibi olanlar için müjde! Black Ops 6, ilk günden Game Pass'e gelecek. Game Pass abonesiyseniz, ek bir ücret ödemeden oyuna erişebileceksiniz.

Hikaye ve Oynanış

Black Ops 6, 1990'lı yılların Soğuk Savaş sonrasındaki dönemde ve ABD'nin tek güç olarak yükseldiği dönemde geçen bir casusluk hikayesini konu alacak. Oyun, Black Ops 2 ile bağlantılı olacak. Hikaye modu, derinlemesine bir casusluk deneyimi sunacak.

Multiplayer ve Zombi Modu

Black Ops 6, hem multiplayer hem de zombi moduyla gelecek. Multiplayer modu, toplamda 16 haritaya sahip olacak:

12'si klasik 6v6

4'ü ise 2v2 veya 6v6 oynanabilen saldırı haritaları

Zombi Modu, efsaneleşmiş zombi akınlarına karşı koyabileceğiniz iki yeni haritada raunt bazlı oynanabilecek. Bu mod, oyunun hayranları arasında büyük heyecan yaratacak gibi görünüyor.

Call of Duty: Black Ops 6, serinin hayranlarını ve yeni oyuncuları heyecanlandıracak birçok yenilik ve içerikle geliyor. Casusluk temalı hikayesi, çeşitli multiplayer haritaları ve zombi modu ile oyunseverlere dolu dolu bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Oyun hakkında daha fazla bilgi ve tanıtım videoları, çıkış tarihine yaklaştıkça paylaşılacak. Bu heyecan verici yeni oyun için geri sayım başladı!