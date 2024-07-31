Activision, Call of Duty: Warzone'un Caldera haritasından derlenen devasa bir veri setini açık kaynak olarak GitHub'da paylaşarak önemli bir adım attı. Bu 4 GB'lık veri seti, beş milyondan fazla mesh, 28 milyon primitive ve bir milyardan fazla nokta örneği içeriyor. Ayrıca, sahne metadataları, ışıklandırma işlemleri için kullanılan hacimler ve oyun içi karakter yollarını da temsil ediyor.

Yapay zeka ve akademik araştırmalar için büyük fırsat

Activision, bu açık kaynak girişimi ile sadece oyun endüstrisine değil, aynı zamanda akademik dünyaya ve AI gelişimine de büyük katkılar sağlamayı hedefliyor. Bu veri seti, akademik araştırmalarda, eğitimde ve yapay zeka modellerinin eğitilmesinde değerli bir kaynak olacak. Şirketin amacı, bu veri seti ile makine öğrenimini desteklemek ve oyun geliştirme süreçlerinin evrimini hızlandırmak.

Disney Pixar’ın teknoloji sorumlusu, bu veri setinin endüstri için önemli bir kilometre taşı olduğunu ve çevresel geometriler ve sahne yapımı konularında çığır açıcı araştırmalar için yol açacağını belirtti. Bu girişim, 3D render ve simülasyon alanlarında yeni keşifler yapma imkanı tanıyor ve yaratıcı süreci zenginleştiriyor.

Açık kaynağı kullananlar depolama alanını küçültebilir

Activision’ın yazılım mühendisi Michael Vance, bu veri setinin yayınlanmasından elde edilecek yeniliklerin, içerik ekiplerine oyuncular için en ilgi çekici senaryoları bulma konusunda daha fazla özgürlük ve esneklik sağlayabileceğini belirtti. Ayrıca, bu yenilikler, oyun dosyalarının daha az depolama alanı kaplamasına da yardımcı olabilir. Vance, akademik topluluğun Caldera haritasına dayalı olarak üreteceği yeni teknikleri merakla beklediklerini ve bu yeni tekniklerin, hayal bile edemeyecekleri yeniliklere yol açabileceğini söyledi.

Akademisyenler için büyük fırsat

Activision’ın bu açık kaynak girişimi, sadece Call of Duty hayranları için değil, aynı zamanda oyun geliştiricileri, akademisyenler ve yapay zeka araştırmacıları için de büyük bir fırsat sunuyor. Caldera haritasının açık kaynak olarak paylaşılması, oyun endüstrisinde ve ötesinde geniş yankılar uyandıracak. Bu hamle, oyun geliştirme süreçlerinde yeni kapılar açacak ve inovasyonun önünü açacaktır.