Ormanlarda çıkan yangınlarda öncelikle çam ağaçlarının tutuştuğu ve ormanların büyük kısmını da çam ağaçlarının oluşturduğu söyleniyor. Peki çam ağacı hakkındaki bu görüşler ne kadar doğru?Musa Yeşildağ / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer İlçesine bağlı Yolçatı bölgesinde başlayarak Bursa Uludağ Üniversitesinin kampüsüne sıçrayan ve büyük bir alana zarar veren yangında, çam ağaçları ile kaplı alanların yangının büyümesinde daha çok etkili olduğu söylendi. Peki, çam ağacı yoğunluklu alanların daha çok yandığı doğru mu?

Bursa’daki söz konusu yangının ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin 50 yıllık bir çam ormanının olduğunu, rüzgârla birlikte çok kolay tutuşan ve yangını sevk eden bir orman türüne sahip olduğunu söyledi. Yılmaz, bu yüzden yangın daha çok büyüdü diye ifade etti.

Konu hakkında uzmanlar da Rektör Yılmaz ile aynı görüşte. Uzmanlar, .am ağaçlarının diğer türlerden daha fazla yangın riski altında olduğunu ve yangınlar esnasında daha büyük zarar görebildiğini vurguluyor.

Uzmanlar ayrıca çam ağaçlarının, yangınlar sırasında özellikle kurak ve sıcak havalarda daha kolay tutuşabilen, reçine ve yağ içeriği yüksek olan yapısıyla dikkat çektiğini söylüyorlar. Bu özelliklerin onları diğer ağaç türlerine göre daha çabuk alev alabilir hale getirdiğini kaydeden uzmanlar, çam ormanlarının yangın sürecinde daha fazla zarar görebileceğini ifade ediyor.

Uzmanlar öte yandan çam ağaçlarının yangın etkisi altında nasıl daha fazla zarar görebildiğini şu şekilde açıklıyorlar:

"Çam ağaçlarındaki reçine ve yağ, yangın sırasında alev almayı kolaylaştırabilir ve yangının yayılmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca, bu ağaçların daha yüksek sıcaklıklarda daha çabuk kuruyabilen iğne yaprakları, yangın sonra iyileşme sürecini de olumsuz etkileyebilir."