Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, 3. katta bulunan evinin camını silerken dengesini kaybeden bir kadın trajik bir şekilde yaşamını yitirdi. Atatürk Mahallesi Kale Sokak’ta gerçekleşen olayda, 44 yaşındaki Gonca Kasırga, henüz bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybederek zemine düştü.

Hastanede hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların durumu fark edip 112'yi araması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, acil olarak Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen Gonca Kasırga, hayati tehlikeyi atlatamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.