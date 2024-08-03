Denizli Valiliği, Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliği ile düzenlenen 2024 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası (Paragliding World Cup) başladı. Açılış programı ile başlayan şampiyonaya 35 ülkeden 100'ü yabancı 115 sporcu katıldı. 2 bin 150 rakıma sahip Yaylacık Dağı'ndaki Hava Sporları Merkezi'nden sporcular bir bir atlayış gerçekleştirdi. Konumu nedeniyle her daim rüzgârlı oluşu ve dünyada dört yöne uçuş gerçekleştirilebilen ender paraşüt merkezleri arasında yer alan Yaylacık Yamaç Paraşüt Pisti, 7 gün sürecek şampiyonada gökyüzünde görsel şölen oluşurken, pilotlarda burada becerilerini sergileyecek.

"Çameli olarak bir Dünya Kupası düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz"

10 yıl önce başladıkları yamaç paraşütü etkinliklerinde bugün gelinen noktada dünyada örnek pistlerden bir tanesini ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Dünya Şampiyonasını Çameli'nde yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bu başarının ekip işi olduğunu vurgulayan Başkan Arslan, "Bu bir ekip çalışmasıdır. Ben başta sayın kaymakamız olmak üzere ve burada bulunduğumuz bölgede Orman Bölge Müdürlüğümüzün bu projeyi gerçekleştirdik, çok teşekkür ediyorum. En son yaptığımız projeyle Güney Ege Kalkınma Ajansı buraya maddi anlamda destek verdiler. Bütün kurumların Orman Bölge Müdürlüğü, Gençlik Spor Müdürlüğü, Kaymakamlık, Valilik, Denizli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çok destek verdiler ve şu anda güzel bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. Dünyanın en iyi pistlerden bir tanesi burası. Çameli olarak bir Dünya Kupası düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. 1 hafta boyunca uçuşlarımız burada devam edecek. Çameli semalarında 100 tanesi yabancı 15 tanesi ise yerli olmak üzere 115 sporcumuz olacak. Bunlar puan usulüne göre burada yarışmaya katılabiliyorlar. Sporcular burada yarışma fırsatı buldu. Bizde ilk defa finali burada yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 2 bin 150 metrede yarışma devam ediyor. Turizm anlamında çok iyi gelişmeler olacak. İnşallah onu da bu yarışmalarla birlikte pekiştirmiş olacağız" dedi.

“Çameli için bu yarışma çok önemli”

1 hafta sürecek olan Dünya Kupası yarışmalarının önemli olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, “Yamaç paraşütü konusunda çok önemli bir lokasyondayız. Çameli'miz için bu yarışma çok önemli. Denizli'miz sporun her alanında var. Gerek doğasıyla, kültürüyle ve kültürüyle tüm sporların yapılmasında elverişli. İlimizin her alanında birçok yarışmaya ev sahipliği yapıyoruz. Çameli'mizin son yıllarda ilçenin gelişimi, kültürü ve doğasıyla birçok spora ev sahipliği yapılıyor. Burada Çameli Belediyeyle yapılan birçok etkinliğimiz var” şeklinde konuştu.

“Çameli daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek altyapıya sahip”

Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Başkanı Goran Dimishkovski, “Türkiye'deki bu hikaye bundan 15 yıl önce başladı. Geçen 15 yıl içinde Çameli bu sporda oldukça bir gelişme göstererek bugünlere geldi. Bugün de burada Dünya Kupası'nı yapabiliyoruz. Hatta daha da büyük organizasyonlar yapabilecek bir altyapıya sahip oldu” ifadelerini kullandı.