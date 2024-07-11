Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, kardeş ülke Azerbaycan’dan gelen heyeti ilçede ağırladı. Heyet, Çameli'nde düzenlenen etkinliklerde dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştirdi. Azerbaycan heyeti, çini yapmayı öğrenerek ve Türk gecesinde duygusal anlar yaşayarak unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Satranç turnuvası ve kültürel etkinlikler

Hayri Dev Kültür Merkezi'nde düzenlenen satranç turnuvası, Azerbaycan'dan gelen öğrenciler, Denizli'den gelen sporcular ve Çameli'nden katılımcılarla birlikte gerçekleştirildi. Turnuva, dostluk ve kardeşlik içinde geçti. Katılımcılar, satranç turnuvasının ardından Çameli Kent Müzesi'ni gezdi ve Çini Atölyesinde çini eğitimi alarak çini yapımı etkinliğine katıldı.

Çini atölyesi

Çini atölyesinde çini yapmayı öğrenen Azerbaycan heyeti, bu deneyimle Türk kültürüne dair önemli bir bilgi edindi. Çini yapımı, heyetin kültürel zenginlikleri keşfetmesine olanak sağladı.

Unutulmaz Türk gecesi

Çameli Taş Konaklarda düzenlenen Türk gecesi, Azerbaycan heyeti için unutulmaz anılarla doluydu. Eğitim Kompleksi Müdürü Aqşin Bağırov, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarını vurgulayan duygusal bir konuşma yaptı. Bu gece, iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdi.

Başkan Arslan'dan teşekkür

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Azerbaycan heyetini ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arslan, "Kardeş ülke Azerbaycan’dan gelen misafirlerimizi ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür etkinlikler, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendiriyor" dedi.