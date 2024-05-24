Yumurtaş Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Arslan, Mahalle Muhtarı Uğur Sökmen ve çalışma arkadaşlarından bilgi aldı. Muhtar Sökmen, sosyal tesisin yapımı için mahalle sakinlerinin de büyük katkı sunduğunu ve imece usulüyle çalışmalara katıldıklarını ifade etti.

Başkan Arslan, sosyal tesisin tamamlanmasının ardından mahalleye önemli bir hizmet merkezi kazandıracağını belirterek şunları söyledi:

"Sosyal tesisimiz, Yumurtaş Mahallesi sakinlerinin ihtiyaç duyduğu birçok imkanı bir arada sunacak. Tesisimizde taziye evi, düğün salonu, toplantı salonu, spor salonu, kütüphane ve muhtarlık odası gibi birçok alan yer alacak. Ayrıca çevre düzenlemesi de tamamlanarak mahallemize modern bir görünüme kavuşturacağız."

Alt ve üst yapı yatırımları hız kesmiyor

Başkan Arslan daha sonra Çiğdemli Mahallesi'ndeki yol çalışmalarını da inceledi. Yolun bozuk ve yetersiz olması nedeniyle mahalle sakinleri tarafından uzun süredir talep edilen yolun yapım çalışmaları tamamlanmak üzere. Başkan Arslan, yolun tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale geleceğini ifade etti.

Çameli Belediyesi, ilçenin tüm mahallelerinde alt ve üst yapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Arslan'ın titiz takibiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, mahallelerin ihtiyaç duyduğu birçok proje hayata geçiriliyor.