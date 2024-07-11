İZMİR (AA) - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali kapsamında Camerata Balcanica Ensemble sahne aldı.

Eczacıbaşı Topluluğunun ana sponsorluğunda Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra birçok kurum ve kuruluşun işbirliğinde organize edilen festival, Agora Ören Yeri'ndeki Camerata Balcanica Ensemble konseriyle devam etti.

Çeşitli klasik müzik eserlerini icra eden şef Andrea Nikolic yönetimindeki orkestraya keman sanatçıları Lana Zorjan, Milan Kostelenec ve Lauro Llozi eşlik etti.