Adıyaman’ın Hasankendi köyünde yapımı süren caminin kubbesine beton döküldüğü sırada kalıpların ayrılması sonucu göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan 6 işçi ekipler tarafından kurtarıldı.
Adıyaman’da cami inşaatında göçük paniği
Adıyaman merkez Hasankendi köyünde yapımı süren bir caminin inşaatında beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. İddiaya göre kubbenin betonunun döküldüğü esnada beton kalıplarının birbirinden ayrılması sonucu yapıda çökme yaşandı.
Olay yerine kısa sürede AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan işçileri kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.
6 işçi kurtarıldı
Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu 6 işçi enkaz altından çıkarıldı. Kurtarılan işçiler, olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
AFAD Şube Müdürü Abdurrahman Bilgiç, ihbarı alır almaz ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirterek,
“Kısa sürede olay yerine ulaştık. Göçük altında kalan 6 kişiyi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim ettik.”
dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.