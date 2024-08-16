Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin verdiği kararı değerlendirmek üzere olağanüstü toplantı yapacak. Toplantı, bugün saat 14.00'te başlayacak.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AYM'nin kararını eleştirerek, "AYM, anayasaya açıkça aykırı işlem tesis etmiştir. Ortada hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar yoktur. Böyle bir hükümle beraber bir sonuç tesis etmek mümkün değildir" dedi. Güler, Anayasa Mahkemesi'nin içtihatlarından saptığını ve anayasanın 85. maddesine aykırı hareket ettiğini vurguladı.

Toplantının yeter sayısı sağlanırsa, AKP tarafından Anayasa Mahkemesi'nin kararı ve tutumu hakkında daha detaylı açıklamalar yapılacak. Anayasa Mahkemesi, Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin "yok hükmünde" olduğuna karar vermişti. Bu kararın ardından bazı siyasi partiler, TBMM'nin olağanüstü toplanmasını talep etmişti.