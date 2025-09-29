Televizyon ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Can Borcu dizisi için final kararı alındı. Başrollerinde Bülent İnal ve Ebru Özkan’ın yer aldığı dizi, reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayınca sona gelindi. Yapım, 10 Ekim’de yayınlanacak 28. bölümüyle ekrana veda edecek.
Reytinglerde hayal kırıklığı
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, dizinin ikinci bölümünden itibaren reytinglerinde düşüş yaşandı. Özellikle 6 Eylül’de başlayan ikinci sezon beklentileri karşılamayınca yapım için final kararı kaçınılmaz oldu.
Can Borcu oyuncu kadrosu
Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Hülya Bilban’ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:
-
Bülent İnal
-
Ebru Özkan
-
Mine Tugay
-
Cüneyt Mete
-
Ragıp Savaş
-
Demircan Kaçel
-
Nurşim Demir
-
Goncagül Sunar
-
Selen Soyder
-
Çağla Boz