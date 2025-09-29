Televizyon ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Can Borcu dizisi için final kararı alındı. Başrollerinde Bülent İnal ve Ebru Özkan’ın yer aldığı dizi, reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayınca sona gelindi. Yapım, 10 Ekim’de yayınlanacak 28. bölümüyle ekrana veda edecek.

Reytinglerde hayal kırıklığı

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, dizinin ikinci bölümünden itibaren reytinglerinde düşüş yaşandı. Özellikle 6 Eylül’de başlayan ikinci sezon beklentileri karşılamayınca yapım için final kararı kaçınılmaz oldu.

Can Borcu oyuncu kadrosu

Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Hülya Bilban’ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Bülent İnal

Ebru Özkan

Mine Tugay

Cüneyt Mete

Ragıp Savaş

Demircan Kaçel

Goncagül Sunar

Selen Soyder

Çağla Boz