Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan “Can Dost” aracı, 2024 yılının Nisan ayında göreve başladığından bu yana, bölgedeki sokak hayvanlarının sağlık sorunlarına çözüm bulmaya devam ediyor. Paşa Limanı Adası’na düzenlenen son ziyarette, 182 sokak hayvanı tedavi edildi ve aşılama işlemleri yapıldı. Adadaki 5 mahalleyi ziyaret eden ekip, toplamda 168 kedi ve 14 köpeğe sağlık taraması uygularken, 7 hasta kedi de tedavi edildi. Paşa Limanı Adası’nda bu tür sağlık hizmetlerinin büyük bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

Yerinde sağlık hizmeti ile şifa

Can Dost, Balıkesir’in farklı bölgelerinde sokak hayvanlarına yönelik ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor. Özellikle ulaşım açısından zorluklar yaşayan adalarda ve kırsal bölgelerde, sokak hayvanlarının sağlık hizmetlerine ulaşması genellikle oldukça güç. Paşa Limanı Adası’nda gerçekleştirilen bu çalışma, adadaki hayvanlar için çok önemli bir fırsat oldu. Belediye yetkilileri, "Can Dost" aracının bölgeye sağladığı hizmetlerin, sokak hayvanlarının sağlık durumunu iyileştirme noktasında önemli bir adım olduğunu belirtti.

Paşa Limanı Adası’nda yapılan çalışmaları yerinde takip eden Poyrazlı Mahalle Muhtarı Nazan Alptekin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan sağlığına gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Alptekin, adaların zorlu ulaşım koşulları nedeniyle sağlık hizmetlerinin büyük önem taşıdığını belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a ve tüm çalışan arkadaşlara teşekkür ederim. Bu hizmet, bizler için çok değerli” dedi.

Ada halkı da bu hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını ve sokak hayvanlarının sağlık sorunlarına duyarlılığın, adadaki huzur ortamına katkı sağladığını vurguladı. Vatandaşlar, "Can Dost" ekibinin sağlık hizmetlerini ayaklarına kadar getirmesinin, adada yaşamı daha yaşanabilir kıldığını belirterek, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.