Güzelbahçe Belediyesi, 28 dönümlük arazisini sokak köpekleri için tahsis etti. Binlerce hayvanın korkusuzca yaşayacağı araziye, Özel Türk Koleji sahibi Oğuz Tatiş de 300 köpeği içine alacak kapalı barınak inşa edecek.

İzmir'de ilk olacak

EGE TV’de Nevzat Dönmez’in hazırlayıp sunduğu Kentin Sesi programına konuk olan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Özel Türk Koleji Sahibi Oğuz Tatiş ile birlikte, İzmir’de, can dostları için çok önemli bir protokol imzaladıklarını belirterek hayvanseverlere müjdeyi verdi: Güzelbahçe, sokağa terk edilen can dostları için cennet olacak.

Tatiş inşa edecek

Özel Türk Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tatiş ile protokol imzaladıklarını ifade eden Başkan Günay, “Belediyemizin 28 dönüm arazisini can dostları için tahsis ettik. Binlerce hayvan burada özgürce yaşayacak. Hayırsever iş insanı Tatiş de bu araziye 300 hayvanın kalabileceği barınak inşa edecek. Can dostlarımızı hep birlikte yaşatacağız” dedi.