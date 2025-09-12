MASAK Raporlarıyla Ortaya Çıkan İddialar

Soruşturmada, holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişleri yapıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlendiği öne sürüldü. Ayrıca sahte belge düzenlenerek vergi yükümlülüğünün azaltıldığı ve faturasız işlemlerle kayıt dışı gelir sağlandığı tespit edildi.

İddialara göre, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde kurulan suç örgütü, aynı alanlarda çok sayıda şirket açarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdı, yönetim kurullarındaki sorumlulukları farklı kişilere dağıtarak hukuki yaptırımlardan kaçmaya çalıştı. Varlık Barışı düzenlemesi de kötüye kullanılarak suçtan elde edilen gelirlerin sisteme sokulduğu iddia edildi.

Stratejik Sektörlerde Yatırımlar

Soruşturmada, örgütün yasa dışı gelirlerle eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımlar yaptığı; bu yolla hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu önünde meşruiyet sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Gözaltılar ve Kayyum Kararı

Operasyon kapsamında, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri devam ediyor.

Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma kapsamında Habertürk, Show TV, Doğa Koleji, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama ve Turktobacco’nun da aralarında bulunduğu 121 şirkete TMSF’nin kayyum olarak atanmasına hükmetti.

Kararda, söz konusu şirketlerin suç gelirlerinin aklanmasında aktif rol oynadığına dair kuvvetli şüphe bulunduğu vurgulandı. Şirketlerin taşınmazları, banka hesapları, kiralık kasaları ve kripto varlıklarına el konuldu.

Sabah saatlerinde Habertürk ve Show TV’nin bulunduğu binada yapılan aramalarda ise çok sayıda evrak delil olarak toplandı.