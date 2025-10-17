İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonun ikinci dalgasında, Can Holding soruşturması kapsamında 26 kişi gözaltına alındı. Aralarında iş insanları, akademisyenler ve holding yöneticilerinin bulunduğu şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma” ve “kara para aklama” suçlamaları yöneltildi.

Can Holding soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli Mersin, Iğdır ve İzmir’de yapılan baskınlarda, aralarında iş insanları, akademisyenler ve şirket yöneticilerinin bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla yürütülüyor.

MASAK raporları ikinci dalgayı tetikledi

Başsavcılığın koordinasyonunda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan yeni raporlar doğrultusunda örgüt yapılanmasında aktif rol aldığı belirlenen 35 şüpheli tespit edildi.

Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ikinci aşama operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonda;

Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl,

Eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver,

Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ,

Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve şirket merkezlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve evrak ele geçirildi.

6 kişi firari, 3 kişi yurtdışında

Soruşturmada tespit edilen 35 şüpheliden 3’ünün yurt dışında olduğu, 6’sının ise firari durumda bulunduğu bildirildi.

Ekipler firarilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Suç örgütü iddiası

Soruşturma dosyasında, Can Holding ve bağlı şirketler üzerinden “çıkar amaçlı suç örgütü kurularak” kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin sisteme sokulması gibi çok yönlü eylemler yürütüldüğü iddia ediliyor.

Raporlarda,

Kaynağı belirsiz yüksek meblağlı para girişlerinin yapıldığı,

Paraların şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlendiği,

Sahte fatura ve belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı,

Varlık Barışı düzenlemesinin suç gelirlerini aklamak için kullanıldığı öne sürülüyor.

Daha önce TMSF kayyum atamıştı

Soruşturmanın ilk aşamasında 121 şirkete kayyum atanmış,

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklanmıştı.

Ayrıca, Ciner Grubu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerde de usulsüz işlemler tespit edilmiş,

Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Son olarak 18 şirkete daha TMSF kayyum olarak atanmış,

soruşturmanın medya, enerji ve eğitim sektörlerine kadar uzandığı belirtilmişti.

Soruşturma genişletiliyor

Başsavcılık, MASAK raporları ve yeni deliller ışığında soruşturmanın genişletileceğini,

örgüt yapılanmasının tüm bağlantılarının açığa çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.